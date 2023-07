Une femme offre 5 000 dollars à toute personne qui lui trouvera un mari (Photo)

L’avocate spécialisée dans les litiges d’entreprise et originaire de Los Angeles, a fait un post dans lequel, elle fait une offre à toutes personnes capable de lui trouver un mari. « Il y a quelque temps, j’ai dit à mes amis que je leur paierais 5 000 dollars s’ils me présentaient à mon mari « , a-t-elle déclaré avant d’ajouter : « et je me suis dit, pourquoi ne pas étendre l’offre à TikTok ? » .



Mieux, au mois de juin dernier, l’avocate a partagé son offre sur Tik Tok, faisant la promesse à ses plus de 100 000 abonnés. « Si vous me présentez à mon mari et que je l’épouse, je vous donnerai 5 000 dollars », avait-elle lâché, selon Radarexpress, lit-on dans Senenews.



La proposition a été vue plus de 556 000 fois et a permis de présenter entre 20 et 25 personnes à des partenaires potentiels, par l’intermédiaire de courtiers en mariage débutants, a expliqué Mme Tilley-Couslon au journal "The Post".



« Je n’ai pas encore eu de rendez-vous ”, a informé Eva Tilley-Couslon, qui ajoute que la plupart de ses intermédiaires ont été des femmes qui ont repéré sa proposition accrocheuse sur les médias sociaux. « Mais les gens sont vraiment motivés pour aider», précise-t-elle.



« Cela fait environ cinq ans que je suis célibataire et que je rencontre des gens en personne et sur les applications », révèle-t-elle. Mais depuis COVID, poursuit l’avocate, «il y a eu un changement bizarre dans la culture des rencontres : les hommes ne vous abordent pas en personne et la plupart des hommes sur les applications ne swipent pas pour sortir sérieusement avec quelqu’un ».



« J’ai donc l’impression que payer 5 000 dollars pour un mari qui se porte garant, qui répond à mes besoins et qui est prêt pour une vraie relation, en vaut vraiment la peine », a déclaré Mme Tilley-Coulson en riant.