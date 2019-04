Accueil Envoyer Partager sur facebook Une femme se réveille après 28 ans de coma Rédigé par La rédaction de leral.net le 23 Avril 2019 à 18:15

Une femme a repris pleinement conscience après 28 ans dans un état végétatif – un état semblable au coma, mais les patients réagissent à la douleur.



« Je ne l’ai jamais abandonnée parce que j’ai toujours eu le sentiment qu’un jour elle se réveillera », a déclaré Omar Webair, le fils de Munira Abdulla, au journal The National.

Sa mère a subi une grave lésion cérébrale à la suite d’un accident de voiture aux Émirats arabes unis (EAU) en 1991, alors qu’il n’avait que quatre ans. Elle l’avait serré dans ses bras pour le protéger alors qu’un autobus scolaire s’enfonçait dans leur véhicule dans la ville d’Al Ain.



Omar Webair n’a subi que des blessures mineures, mais Mme Abdulla, alors âgée de 32 ans, a subi une lésion cérébrale qui n’a pas été soignée pendant des heures avant qu’elle ne soit finalement transportée à l’hôpital.



Elle a finalement été transférée à Londres pour un traitement spécialisé. Là, les médecins ont déclaré qu’elle était dans un état de conscience minimale, qu’elle ne réagissait qu’à la douleur.



Les médecins ont renvoyé Mme Abdulla aux Émirats arabes unis, où elle a été nourrie pendant des années à l’aide d’un tube. Elle suivait également une physiothérapie afin de s’assurer que ses muscles ne se détériorent pas.



En 2017, Mohammed bin Zayed, prince héritier d’Abou Dhabi, a proposé de payer pour que Mme Abdulla reçoive un traitement spécialisé en Allemagne. En Allemagne, les médecins ont donné la priorité aux thérapies physiques et lui ont donné des médicaments pour améliorer son état d’éveil et ses habitudes de sommeil.



« Notre objectif premier était de donner à sa fragile conscience la possibilité de se développer et de prospérer dans un corps sain, comme une plante délicate qui a besoin d’un bon sol pour pousser », a déclaré le Dr Ahmad Ryll, un neurologue qui a soigné Mme Abdulla.



M. Webair a déclaré que le traitement semblait rendre sa mère plus réactive, et un an plus tard, en juin 2018, une rangée dans sa chambre d’hôpital « lui a causé un choc ».



« Elle faisait des bruits étranges et je n’arrêtais pas d’appeler les médecins pour l’examiner, ils disaient que tout était normal », a-t-il ajouté. « Trois jours plus tard, je me suis réveillé au son de quelqu’un qui m’appelait. C’était elle ! Elle m’appelait par mon nom, j’étais débordé de joie ; pendant des années j’ai rêvé de ce moment, et mon nom était le premier mot qu’elle a dit ».



Mme Abdulla est désormais plus alerte et peut tenir une conversation, réciter des prières et dire aux gens quand elle souffre. Elle est retournée à Abu Dhabi avec sa famille, où elle continue de recevoir des soins.



« J’ai partagé son histoire juste pour dire aux gens qu’ils ne doivent pas perdre espoir en leurs proches ; ne les considérez pas comme morts quand ils sont dans un tel état. Pendant toutes ces années, les médecins m’ont dit qu’elle était un cas désespéré et que ça ne valait pas la peine de poursuivre les traitements, mais chaque fois que j’avais un doute, je me mettais à sa place et je faisais tout mon possible pour améliorer son état », a expliqué son fils.















