Une femme voilée crée un malaise à l'hôpital de Fann

Sa vidéo est devenue virale en l'espace de quelques heures. En effet, une dame voilée, stagiaire au service ORL du centre hospitalier national universitaire de Fann, a fait une vidéo hier, pour fustiger l'attitude de sa major.



A l'en croire, elle a été mutée au service de consultation parce qu'elle a refusé d'enlever son voile. Une vidéo qui a provoqué la curiosité de certaines organisations religieuses, qui ont essayé de comprendre les tenants et aboutissants de cette affaire. Mais manifestement, c'est la stagiaire qui a mal compris les propos de la major, car le port de voile est réglementé dans ces genres de services, pour des raisons de sécurité sanitaire. Ainsi après une médiation entreprise par certaines associations religieuses, tout est rentré dans l'ordre.



Les mises au point de la Direction de l’hôpital de Fann



Restons avec cette affaire qui avait suscité de vives réactions surtout dans les réseaux sociaux ,pour dire que la direction du centre hospitalier national universitaire a sorti un communiqué pour apporter des précisions. C’est par souci d’asepsie et dans le cadre de la lutte contre les infections associées aux soins, indique-t-elle, que tout le personnel paramédical sans distinction, est tenu de mettre une coiffe avant de prodiguer des soins aux patients.



A cet effet, le personnel voilé est tenu d’avoir cette coiffe sur le voile. D’après la même source, ceci entre dans le cadre des normes et protocoles admis en médecine, pour la sécurité des patients et du personnel.











