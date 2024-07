Une fillette de dix ans se noie dans un caniveau à Sédhiou : Un appel à la vigilance des parents Cet après-midi, une tragédie a frappé le quartier de Santassou à Sédhiou, où une fillette de dix ans, s'est noyée dans un caniveau situé près de la gare routière. L'information a été confirmée à l'Agence de presse sénégalaise, par le lieutenant Adama Diop, commandant de la 43e Compagnie d'incendie et de secours de Sédhiou.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juillet 2024 à 23:45 | | 0 commentaire(s)|

Alertés vers 16 heures, les secouristes se sont rapidement rendus sur les lieux. " On a été alertés vers 16 heures, pour intervenir dans le quartier Santassou, juste derrière la gare routière de Sédhiou, pour un cas de noyade d’une fille de dix an s", a précisé le lieutenant Diop. Malgré leurs efforts, le corps sans vie de la fillette a été retrouvé à environ 200 mètres de l'endroit où elle était tombée.



La dépouille de la victime a été transportée au centre hospitalier régional de Sédhiou. Cet incident tragique met en lumière la dangerosité des zones inondées et des caniveaux, en période d'hivernage.



Selon l’APS, le lieutenant Diop a profité de cette douloureuse occasion, pour rappeler aux parents, l'importance de la vigilance. Il a insisté sur la nécessité de surveiller attentivement les enfants, pour prévenir de tels drames. " En cette période d’hivernage, il est crucial que les parents soient particulièrement attentifs aux déplacements de leurs enfants ", a-t-il souligné.



Cet appel à la prudence vise à éviter que de telles tragédies ne se reproduisent, en sensibilisant les familles aux risques liés aux fortes pluies et aux infrastructures urbaines inondées.



