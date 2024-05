Une forte canicule attendue dans sept régions du pays

Des coups de chaleur et un sentiment d’inconfort seront probablement ressentis dans sept régions du pays, sur la période du 8 au 14 mai, annonce un bulletin d’alerte précoce aux vagues de chaleur et impacts sur la santé du Comité national climat et santé (CNCS).



Kaffrine, Kaolack, Diourbel, Louga, Saint-Louis, Matam et Tambacounda sont les régions où devraient sévir ces coups de chaleur, précise le CNCS. Il recommande ‘’un suivi régulier des personnes vulnérables et souffrant de pathologies chroniques (diabète, maladie rénale, HTA, affections respiratoires, etc.) surtout dans ces localités à risque’’.



Le bulletin d’alerte précoce aux vagues de chaleur et impacts sur la santé est publié chaque semaine par le Comité national climat et santé.



Aps