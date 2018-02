Une fusillade dans une école secondaire fait au moins 20 blessés en Floride Voici tout ce que l'on sait pour le moment.

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Février 2018 à 21:00 | | 0 commentaire(s)|

Selon les informations de plusieurs médias américains, une fusillade a fait au moins 20 blessés dans une école secondaire de Parkland, en Floride. Un peu plus de 3200 étudiants fréquentent cette école secondaire.

Pour le moment, on ignore dans quel état se trouvent les blessés et s'il y a eu des décès.

Toutefois les policiers affirment que le tireur actif se trouve toujours sur le campus et ils demandent aux élèves et aux enseignants de rester à l'intérieur des classes et de se barricader à l'intérieur de celles-ci.

Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessous, la zone est pleine de véhicules d'urgence:













































Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook