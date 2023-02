Une grande quantité d’engrais, subventionnée de 46,5 à 50% : L’Etat «gâte» les producteurs des Niayes Le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l’Agriculture, de l’Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, a mis en place une très grande quantité d’engrais, subventionnée de 46,5 à 50%. "L'As"

L’engrais est destiné aux producteurs de la zone des Niayes. Ceux de la zone de Diogo et environs, qui sont regroupés dans 19 groupements de paysans, compte non tenu des 41 individualités, viennent de réceptionner leur quota de 376 tonnes.



Selon Ngagne Diop, président de la Coopérative agricole pour le développement des Niayes, les craintes des producteurs maraîchers sont ainsi dissipées. A l’en croire, les fournisseurs ont fait un grand effort pour mettre en place, à temps, l’engrais.



D’après lui, à Diogo, il est attendu cette année, une production record de choux estimée à plus de 150 000 tonnes, ce qui va contribuer à la concrétisation de la politique du gouvernement en matière de sécurité alimentaire.



Et aujourd’hui, dit-il, les producteurs sont plus que jamais requinqués. Et sur le marché, le sac d’engrais est cédé à 35 000 FCfa mais avec la coopérative, le producteur l’obtient avec 21 000 FCfa et 15000 FCfa le sac d’urée au lieu de 25 000 FCfa sur le marché.



