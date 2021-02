Une grosse perte pour les réfugiés mauritaniens : Aldiouma Cissokho, son président est décédé Un grand militant de la liberté est mort. Aldiouma Cissokho, président de l'Association des réfugiés mauritaniens nous a quitté ce mardi 2 février 202. La triste nouvelle a été partagée à travers les réseaux sociaux.

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Février 2021

Selon hommages et témoignages portés sur le défunt, Aldiouma Cissokho a consacré toute sa vie à la lutte contre l'injustice et le racisme. Il était très connu pour l'organisation de multiples opérations de grèves de la faim devant les locaux du Haut commissariat des réfugiés aux Nations unies (HCR), à Dakar.



C’était un homme digne, solide et téméraire mais brisé et démoli, intérieurement depuis 1989 par les conséquences affreuses et inhumaines de la déportation des noirs de la Mauritanie.



Aldiouma Cissokho était aussi le coordinateur des associations de réfugiés mauritaniens au Sénégal.



Face à cette perte douloureuse, leral.net exprime sa vive compassion à 'Association des réfugiés mauritaniens. Paix à son âme et que le Paradis soit sa dernière demeure, par la Grâce de DIEU !



