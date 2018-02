Une journée de consultations gratuites pour les populations de Guédiawaye

« A travers ses actions caritatives et de bienfaisance de la Première dame Marième Faye Sall, les populations de Guédiawaye méritent aussi d’être plus ou moins représentées parce que la Première dame est là pour tout le Sénégal », a dit le coordonnateur du mouvement Sénégal Ak Marème de Guédiawaye, Mame Omar Faye qui défend la cause des populations de la ville de Guédiawaye.



En partenariat avec des structures de santé, ledit mouvement a octroyé des dons de lunettes (correcteurs) après consultation, des bourses universitaires aux populations de Guédiawaye. M. Faye rappelant que « l’objectif de cette journée consiste à organiser une série de consultations gratuites dans diverses maladies notamment le diabète, l’hypertension artérielle et ophtalmologique. Des lunettes ont été offertes aux populations nécessiteuses de Sam Notaire, de même que des bourses scolaires pour accompagner les élèves et étudiants ».



La représentante de la Première dame, Khadi Faye, encourage les jeunes et leur demandent de continuer sur cette lancée.



Thierno Malick Ndiaye