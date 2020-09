Une nouvelle invasion de criquets pèlerins menace l’Afrique de l’Ouest L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a alerté mardi l’Algérie, la Libye, la Mauritanie et le Maroc de l’arrivée probable d’essaims de criquets pèlerins en provenance du Sahel au cours des prochaines semaines, incitant les quatre pays à mobiliser d’urgence leurs équipes de terrain pour les opérations de prospection et de lutte antiacridiennes.



Rédigé par leral.net le Lundi 14 Septembre 2020 à 12:59 | | 0 commentaire(s)|

Des essaims sont actuellement présents au Tchad et sur le point de se former au Mali et au Niger, suite aux précipitations abondantes de l’été qui ont favorisé deux générations de reproduction et déclenché la multiplication par 250 des populations acridiennes dans ces pays. Les vents et les précédents historiques laissent supposer que les essaims, une fois formés, se dirigeront vers l’Algérie, la Libye, le sud du Maroc et le nord-ouest de la Mauritanie.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos