Une nouvelle pirogue de migrants secourue par la Marine royale marocaine

La Marine royale marocaine a secouru dimanche, 189 migrants et retrouvé 5 corps à bord d’une pirogue, qui aurait quitté Mbour le 20 juillet dernier, a appris l’APS, de source consulaire.



Deux parmi les onze rescapés les plus éprouvés par le voyage, ont perdu la vie lundi des suites de leurs blessures, a indiqué la source.



Elle a signalé que le nombre de passagers qui étaient à bord lorsque la pirogue a quitté le Sénégal, était encore inconnu, tandis que tous les rescapés ont été admis aux centres d’accueil et d’hébergement de Bir-Guindouz et Dakhla.



Pour l’heure, le Consulat général s’attelle, en relation avec les autorités marocaines compétentes, à assurer leur rapatriement au Sénégal, dans les meilleurs délais.



A la date du 7 août 2023, 472 sénégalais rescapés et 7 dépouilles sont en attente de rapatriement à Dakhla, a-t-on appris par la même source.













Aps