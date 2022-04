Une prime de 150 millions d'euros pour convaincre Mbappé ?

Kylian Mbappé n'a toujours pas pris sa décision, à un peu plus de deux mois de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Mais le club francilien en désespère pas, et les négociations se poursuivent entre les deux parties.



Selon le journaliste espagnol Guilhem Balague, le PSG aurait formulé une nouvelle offre de contrat au clan Mbappé. On parle d'un contrat de deux saisons, avec une prime à la signature d'un montant de 150 millions d'euros. Une somme folle, à la hauteur du talent du Français.



Dernièrement, le génie français n'a pas fait dans la langue de bois et a affirmé que sa décision n'était pas encore prise, tout en ajoutant qu'il est possible qu'il prolonge avec le PSG. Des déclarations qui ne sont pas passées inaperçues au Camp des Loges.



En plus d'une prime de signature démesurée, Mbappé recevrait un salaire annuel de 40 millions d'euros avec primes additionnelles, faisant de lui le joueur le mieux payé du club de la capitale française. Sera-ce suffisant pour le convaincre de ne pas rejoindre le Real Madrid ?