Une prouesse immortalisée: Des chirurgiens chinois effondrés sur le sol d'une salle après les 32 heures d'une opération Cette photo de chirurgiens effondrés sur le sol d'une salle d'opération ont fait le buzz sur internet. Les trois médecins qui travaillent dans un hôpital de la province au Fujian au Sud de la Chine, viennent juste de terminer une opération de...32 heures.

Selon l’info postée sur la page Facebook de Femmes Médecins du Sénégal, les trois chirurgiens ont débuté l'opération le samedi à 8h30 et l'ont terminée au coucher du soleil, dimanche soir



En 32 heures, les chirurgiens n'ont pu prendre que 2h de pause à tour de rôle pour se reposer. " L'opération a duré si longtemps que j'ai commencé à me demander si les médecins avaient une condition physique suffisamment forte.



Et s'ils s'épuisaient ? '', se demandait un membre de la famille du patient.



Une opération qui a conduit à un record du monde et à un miracle de la médecine. On ne peut que s'incliner devant leur prouesse.











