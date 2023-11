Une rencontre forte en émotions et en détermination : Mon revoir avec Ousmane Sonko ( Dr. Dièye ) Dans un récit empreint de gratitude et de résilience, l'auteur partage son récent face-à-face avec Ousmane Sonko, leader politique sénégalais, alors qu'il se trouvait en transit à Paris, en route pour Genève et d'autres destinations. L'appel d'Ousmane Sonko pour une rencontre amicale mais sérieuse sur l'état du pays, les difficultés des Sénégalais et les aspirations d'un avenir meilleur, a donné naissance à une discussion fructueuse.



Des retrouvailles attendues :

L'auteur évoque avec émotion, la joie de retrouver Ousmane Sonko, le décrivant comme un ami, un frère, un alter ego et un compagnon de lutte. La rencontre, initiée par Ousmane Sonko, se déroule avec d'autres leaders, chacun partageant son point de vue sur la situation actuelle du Sénégal.



La solidité mentale d'Ousmane Sonko :

Au-delà de l'apparence physique, l'auteur se réjouit de constater la bonne mine et la pleine santé mentale d'Ousmane Sonko. Il décrit Ousmane Sonko comme étant "solide comme un roc", résistant aux tentatives de neutralisation. L'auteur salue la force mentale d'Ousmane Sonko face aux épreuves, soulignant que ceux qui espéraient le briser, l'ont, au contraire, fortifié.



La puissance du pouvoir politique réel :

L'article souligne la conviction que le vrai pouvoir politique réside dans le cœur des citoyens, illustré par la détermination inébranlable d'Ousmane Sonko derrière les barreaux. La prison du Cap Manuel est présentée comme le lieu où le leadership d'Ousmane Sonko continue de croître, de se bonifier et de se renforcer.



La stratégie à venir :

Les leaders discutent des contours de leurs stratégies avec lucidité et réalisme, accordant une attention particulière à la marche à suivre. L'auteur exprime sa confiance en la capacité de son camp à être plus intelligent que leurs adversaires, mettant en avant la valorisation des atouts et avantages dont ils disposent.



L'article se termine par des remerciements chaleureux envers un certain "PROS", pour sa marque d'amitié, de reconnaissance, de fidélité et de loyauté envers Ousmane Sonko. Cette rencontre semble avoir renforcé la détermination des leaders à poursuivre leur lutte pour un Sénégal meilleur, soulignant l'importance de l'unité et de la résilience, dans la quête d'un avenir politique plus vertueux.

