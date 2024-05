Une réunion de bureau est convoquée ce samedi 25 mai 2024 : Ps bat le rappel de ses cadres

Dans son édition du jeudi , « Le Témoin » avait relaté que des jeunes loups en colère préparent une offensive pour s’emparer de la direction du Parti socialiste (Ps) dirigée par Mme Aminata Mbengue Ndiaye. Coïncidence ? Toujours est-il que, dès la parution de notre article, la structure des cadres ou « Vision socialiste » a convoqué une réunion de bureau élargi. Une réunion aux allures de vaste rappel des cadres socialistes



Selon le journal, au-delà des membres du bureau exécutif de « Vision socialiste », tous les autres cadres socialistes sont conviés à cette rencontre quise tiendra demain,samedi 25 mai 2024, à 12 heures à la « Maison du Parti » sise Colobane. Ordre du jour : Informations générales, vie politique, évaluation de la présidentielle 2024, remobilisation des militants, unification du parti et perspectives pour les prochaines élections.



L’Initiative réflexion et actions socialistes (Iras), considérée comme l’aile dissidente des cadres du Partisocialiste, (Ps) va-t-elle déférer à la convocation ? Joint hier par « Le Témoin », Niokhobaye Diouf, le coordinateur de l’Iras,se dit d’abord soulagé par la tenue de cette réunion qui vient à son heure. « En compagnie de mes camarades, j’irai déférer à la convocation de Vision socialiste en tant que membre de bureau et aussi comme coordinateur de l’Iras. Car l’heure a sonné pour que les deux structures unissent leurs forces pour faire face aux défis du renouveau du Partisocialiste (Ps). Nous allonstous participer à cette réunion ! » déclare avec détermination le leader des cadres « insoumis » ou dissidents de l’Iras.



Le Témoin rappelle que depuis la débâcle de leur coalition « Bby » au soir de la dernière présidentielle, une révolte couve au sein du Parti socialiste (Ps). A défaut d’un congrès extraordinaire devant déboucher sur la destitution des vieux dinosaures du Secrétariat exécutif, des jeunes cadres socialistes se disent plus que jamais décidés à ne rien lâcher pour créer un courant de gauche radicale. Ou alors s’emparer de la direction du Ps pour la confier aux jeunes cadres de la même génération que les actuels dirigeants du pays.



En tout cas, la réunion des cadres socialistes de demain risque d’être très houleuse. Car « Le Témoin » se dit convaincu que les jeunes loups vont unir leurs forces pour tenter de faire renaitre de ses cendres la vieille formation politique du président Léopold Sédar Senghor. Ce qui passera par le renouvellement des structures de base et la promotion des jeunes cadres de Vision socialiste, en général, et de l’Iras, en particulier.