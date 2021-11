Une semaine après le massacre de Dr. Falla Paye: Taïb Socé et Ansoumana Dione au chevet de la maman des enfants tués Ce dimanche 14 novembre 2021, vers 11 heures, Ansoumana Dione, président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), a rendu visite à la maman des trois enfants tués à Sacré-Coeur, par leur propre père. Sur place, le Conseiller à la Direction Générale de l'Action Sociale, au Ministère de la Santé et de l'Action Sociale, a trouvé une dame assez forte, pieuse et courageuse, entourée de sa mère, de ses sœurs, entre autres, de ses collègues, des médecins et sages-femmes, venus également lui présenter leurs condoléances.

Par coïncidence, Ansoumana Dione a trouvé sur place, Oustaze Taïb Socé, un célèbre prêcheur d'une grande chaîne de télévision privée, venu apporter une assistance psychologique à cette femme, sur la base des enseignements du Prophète Mouhamed (SAWS).



Dans les différents témoignages, il est apparu que la maman des enfants disparus, demeure et reste une personne très posée, croyante et respectueuse, depuis son enfance. D'ailleurs, avant leur inhumation, cette mère, gynécologue, a tenu à voir, elle-même et pour une dernière fois, les visages de ses enfants.



Pour Ansoumana Dione, en les regardant ainsi, la maman se retrouve soulagée, grâce à ce courage, lui permettant de surmonter un mal qui pouvait détruire le restant de sa vie. Heureusement, qu'elle a accompli ce geste important qui l'aidera à échapper à certaines conséquences que ce drame pouvait engendrer en elle.



A la fin de cette visite appréciée par la maman des enfants et ses proches, Oustaze Taïb Socé a formulé des prières à l'endroit des enfants et de leur père qui, selon lui, ne jouissait pas de toutes ses facilités mentales, au moment des faits, regrettables s'il en est.

