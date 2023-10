Une serveuse avorte pour ne pas rater son voyage en France

O. A. a et son petit ami Saliou Diop ont fait face, hier, aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar. Ils sont respectivement poursuivis pour interruption volontaire de grossesse et complicité de ce chef.



Pour ne pas mettre en jeu son voyage pour la France, la serveuse O. A., 25 ans, décide d’interrompre sa grossesse, après avoir été mise en grossesse par son patron. Même si son acte a abouti, il n’est pas resté impuni. En effet, après avoir fait vainement le tour des pharmacies de Dakar, à la recherche du médicament pour se faire avorter, la demoiselle s’est rabattue au marché noir de Keur Serigne Bi, pour l’obtenir. Après avoir pris le comprimé, elle a failli passer de vie à trépas.



En effet, elle baignait dans une mare de sang. Le sinistre a été découvert par sa copine, qui a alerté les secours. Hospitalisée à la clinique pendant des jours, elle a été remise aux autorités judiciaires à sa sortie.



Faisant face aux juges du tribunal des flagrants délits de Dakar hier, elle a reconnu les faits. Elle avoue qu’elle était enceinte de 7 semaines. « Pour ne pas compromettre mon voyage, j’ai décidé d’avorter. J’ai ainsi informé mon petit ami S. D., qui était d’accord avec moi », a-t-elle soutenu.



D’ailleurs, à propos de S. D., il faisait également face aux juges pour complicité d’interruption de grossesse. Ce restaurateur marié, reconnaît entretenir une relation extra conjugale avec la prévenue. Sur sa part de responsabilité dans cette affaire, il affirme : « Quand je suis allé à la pharmacie, on m’a dit qu’on vendait ce médicament sur ordonnance. Lorsqu’elle m’a envoyé ça, je lui ai demandé d’aller à la pharmacie, mais elle m’a dit qu’il se vendait sur ordonnance. Mon coursier m’a aussi confié que cela ne se vendait que sur ordonnance à la pharmacie. C’est à Keur Serigne bi qu’on s’est procuré ce médicament ».



À la suite du parquet qui a requis 3 mois ferme contre les prévenus, les avocats de la défense ont sollicité une application bienveillante de la loi. Finalement, le tribunal, après en avoir délibéré, les a reconnus coupables. Ils ont chacun écopé d’une peine de 6 mois assortie du sursis, rapporte "Senenews".