Une sordide affaire d'homosexualité vire au drame : Un individu trouvé mort, le crâne percé...

Hier, un jeune d’une trentaine d’années, non encore identifié, a été retrouvé tué aux abords du bassin de rétention d’eaux pluviales de la Poste de Thiaroye.



La victime n’a pas été égorgée



Tout s’est déroulé en réalité, peu avant l’aube. A l’heure où certains habitants guettaient l’appel du muezzin, un véhicule a emprunté le sable fin du vaste espace qui jouxte le bassin de rétention et s’est ensuite immobilisé auprès d’un abri provisoire.



Deux hommes sont sortis du véhicule et se sont retranchés dans l’abri provisoire. Puis au cours des ébats, pendant que le premier est courbé pour subir les assauts de l’autre, ce dernier, pour une raison qu’on ignore encore, décide, à la fin, de le tuer, relate "L’Observateur".



Courbé, l’individu reçoit à la tête des coups violents portés par un objet contondant. Les violents coups portés sur lui, percent son crâne, occasionnant une forte hémorragie qui lui a fait perdre ses forces, avant qu’il ne s’affale et meure.



Une affaire de gay qui a viré au meurtre.



Tous les éléments du meurtre accréditent la thèse d’un mortel rendez-vous charnel entre homosexuels. La victime avait le torse nu, le pantalon de type blouson baissé jusqu’aux genoux. Il était couché sur le ventre et avait la tête posée sur une brique tachée de sang.



Les éléments de la police scientifique ont découvert du sperme dans l’anus et sur le sexe du défunt, qui était courbé. Une curieuse posture qui pousse les enquêteurs à privilégier la piste d’un galant rendez-vous, entre deux gays, qui mal a tourné.



En effet, il se pourrait que le présumé meurtrier a pris rendez-vous avec son « amant (e) » et s’est retiré avec le défunt, jusqu’aux alentours du bassin, avant de le violer puis l’exécuter à coups d’objet tranchant sur le crâne.











