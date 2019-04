Une voiture prend feu devant le palais Une voiture conduite par un ressortissant français a pris feu, ce vendredi, vers midi, devant le palais de la République, à l’angle qui jouxte la Primature. Selon la RFM qui donne l’information, les sapeurs-pompiers ont enlevé la carcasse du véhicule, complètement calcinée. Selon la même source, le sous-préfet de Dakar, Djiby Diallo qui était sur les lieux, a annoncé qu’une enquête est ouverte pour déterminer les causes de l’accident et savoir pourquoi cette voiture a pris feu juste devant le palais de la République.

