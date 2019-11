Unesco : Le Sénégal rempile au Conseil exécutif Le Sénégal a été réélu, hier mercredi, au Conseil exécutif de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), selon le ministère de la Culture et de la Communication dans un communiqué, rapporte Libération et Enquête, citant l'Aps. C’était lors de la 40e session de la Conférence générale de l'organisation, en cours à Paris (12 au 27 novembre), en France.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2019 à 11:03

Le Sénégal qui a recueilli 157 votes favorables, prolonge ainsi son bail au sein du Conseil composé de 58 États membres élus chacun pour un mandat de quatre ans. Élu par la Conférence générale et agissant sous son autorité, la mission de cet organe est d'étudier le programme de travail de l'Unesco et les prévisions budgétaires que lui soumet le Directeur Général. La délégation sénégalaise à Paris est conduite par le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.

