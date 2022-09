Union Centriste du Sénégal (Ucs): Taibou Diédhiou quitte Abdoulaye Baldé

L’histoire donne raison à ceux qui disaient qu’au niveau de Bby-Ziguinchor, Doudou Ka demeure le plus fidèle des fidèles aux côtés du Président Macky Sall. Ou alors le plus constant parmi les constants de l’Apr. Pour preuve, « Le Témoin » a appris que Taibou Diédhiou vient de claquer les portes et fenêtres du l’Union centriste du Sénégal (Ucs) de l’ancien maire Abdoulaye Baldé.



A l’endroit de ses sympathisants, adhérents et militants, Taibou Diedhiou ou l’ex : désormais numéro n° 2 de l’Ucs-Ziguinchor a dévoilé le nom de son mouvement politique dénommé : « Déclic républicain And Jubo ». En quittant le navire « Ucs-Ziguinchor», Taibou Diedhiou révèle avec force détails qu’il compte soutenir l’action politique du président Macky Sall pour le développement de la Casamance. Comme quoi, si Taibou Diedhiou a décidé de soutenir Macky, c’est parce qu’il ne se retrouve plus dans la politique du « clairobscur » d’Abdoulaye Baldé.



