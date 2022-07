Union de la presse francophone : Anne Cécile Robert succède à Madiambal Diagne Le successeur de Madiambal Diagne à la tète de l’Union de la presse francophone (Upf) est connu. Il s’agit de la Française Anne Cécile Robert, qui a été́ plébiscitée, hier, avec 36 voix sur 37. Elle est membre du Comité de rédaction et du directoire du Monde diplomatique.

Le Sénégalais Abdoulaye Thiam a été́ élu vice-président pour l’Afrique subsaharienne avec 16 voix, deuxième le Camerounais Aimé Robert Bihina, vice-président sortant et troisième, le Togolais Loïc Lawson.



Cette élection a eu lieu en marge des 49es Assises de la presse francophone, dans la ville de Benguerir, au Maroc, avec comme thème « Le leadership féminin au sein des medias ». Les travaux démarrent ce lundi, ce, jusqu’à mercredi avec des ateliers et des tables-rondes.



