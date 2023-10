Unis pour la santé des femmes de Dakar : Dépistage du cancer et alimentation anti-cancer, engagés La solidarité féminine s’épanouit à Dakar et sa banlieue, où l’Association des Femmes de Mermoz (AFM) et l’Association des Jeunes de Mermoz (AJM), se sont engagés à prendre en charge la santé de plus de 500 femmes de la région. Cette initiative a été soutenue par des personnalités engagées, dont Amsatou Guèye, présidente de la commission Action sociale et Affaires religieuses de l’AFM.

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Octobre 2023 à 00:08 | | 0 commentaire(s)|

Amsatou Guèye partage sa passion pour l’action sociale et les affaires religieuses au sein de l’AFM, soulignant que le mois d’octobre est l’occasion de mobiliser les femmes de Mermoz et d’ailleurs, pour un dépistage essentiel. Elle explique que l’objectif était d’éliminer les craintes liées au dépistage du cancer, en particulier du cancer du sein et de sensibiliser sur l’importance de la détection précoce. Grâce à des efforts conjoints, plus de 200 femmes de l’association se sont inscrites, un succès obtenu grâce à une sensibilisation active, menée par diverses équipes au sein de l’AFM.



De plus, plus de 300 bons de mammographie ont été distribués pour garantir un suivi complet. Amsatou Guèye rêve également d’une maison de soutien pour les femmes, où elles pourront obtenir des conseils d’experts et se libérer de la peur du cancer, grâce à l’information et au partage d’expériences. L’AFM ne se limite pas à Mermoz, mais s’étend à toute la région et au-delà, rassemblant des femmes de diverses communautés.



La journée de consultation a également été marquée par la présence de Codou Kébé, Coach nutritionniste, qui a mis en avant le rôle crucial d’une alimentation anti-cancer dans la prévention de la maladie. Elle a souligné l’importance des choix alimentaires, tels que la réduction des sucres et des graisses saturées, l’augmentation des fibres, la consommation de fruits et légumes et la modération dans la consommation de viandes rouges et d’alcool. L’alimentation anti-cancer offre de nombreux avantages, notamment le maintien d’un poids sain, la prévention du cancer et la résistance accrue face aux traitements.



Mme Ndèye Elisabeth Lindor Diokh Barry, présidente de l’AFM, a expliqué que l’objectif de dépister 1000 femmes a été largement dépassé, avec plus de 550 femmes dépistées à 8 heures 25. Elle a rappelé l’importance de sensibiliser la population à cette maladie silencieuse, encourageant les femmes et les filles à se faire dépister. Elle a souligné que la lutte contre le cancer commence par une sensibilisation approfondie et que des experts tels que des diététiciens, ont été invités pour contribuer à cette mission.



Cette belle initiative a été rendue possible grâce au soutien de Cheikh Mbacké Dieng, Directeur de la Caisse des Marchés Publics, Pape Amadou Seck, leader des As de la Nation et le maire Alioune Tall, qui ont pris en charge le dépistage de centaines de femmes. Ensemble, ces actions déterminées en faveur de la santé des femmes ,sont un exemple inspirant de solidarité communautaire et d’efforts pour lutter contre le cancer.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook