Université Alioune Diop de Bambèye : les étudiants casquent jusqu’à 40 000 francs pour une chambre Les étudiants de l’université de Bambèye éprouvent d’énormes difficultés pour trouver une chambre pour se loger. Et pour cause, seuls 3 à 6% des étudiants ont droit au logement selon la RFM. Les autres étudiants, doivent se débrouiller pour se loger. Une situation très difficile puisque les prix des loyers tournent autour de 40 000 francs dans la localité. Des prix très élevés au regard des bourses des étudiants.

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Décembre 2019 à 09:57 | | 1 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos