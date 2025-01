Université Amadou Mahtar Mbow : Ouverture du Orange digital center club

Selon un communiqué de presse, dénommé Odc Club Uam, cet espace novateur est le quatrième du genre après ceux implantés dans les Universités publiques à Bambey, Saint-Louis et Ziguinchor.



«Conçu pour être un environnement moderne et inspirant, le Orange Digital Center Club met à la disposition des étudiants des infrastructures et des ressources pour stimuler leur créativité et accompagner le développement de projets technologiques ambitieux dans l’Université », lit-on dans le document.



Les étudiants bénéficieront d’un large éventail d’opportunités, notamment : des formations et ateliers sur les compétences numériques et technologiques ; des séances de mentorat pour guider et conseiller les jeunes entrepreneurs ; un accompagnement personnalisé pour transformer leurs idées innovantes en projets concrets. Ce partenariat marque une étape importante dans l’engagement de la Sonatel par le biais de Orange Digital Center à soutenir la jeunesse sénégalaise et à promouvoir l’innovation.



Selon la même source, l’ouverture de cet espace à l’Université Amadou Mahtar Mbow constitue une véritable plateforme d’épanouissement et un levier pour la réussite des jeunes talents. Avec l’ambition d’être un catalyseur d’innovation et d’entrepreneuriat pour les leaders de demain. Orange Digital Center est installé à Dakar depuis 2019 et regroupe des dispositifs gratuits de formation, de soutien à la création de projets locaux grâce au numérique.



Son concept inédit est dédié à l’accompagnement numérique et à l’innovation pour tous. Il réunit sur le même site l’Ecole du code Sonatel Academy (Ecsa), le Fablab solidaire, l’Orange Startup Studio et le 5G Lab. Orange Digital Center assure la formation gratuite des jeunes sur les dernières technologies innovantes et soutient leur employabilité en encourageant l'entreprenariat au Sénégal.



