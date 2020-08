Université Amadou Makhtar Mbow: Un contrat de 31 milliards FCfa offert à Ron Yafett "Libération" lâche une bombe sur la construction des résidences à l'Université Amadou Makhtar Mbow, où un contrat de 31 milliards de francs Cfa a été servi sur un plateau d'argent à Ron Yafett.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Août 2020

Le journal informe que sa société, Dsc, est attributaire d'un premier marché au Sénégal, six (6) jours après sa création et avait eu un retard de cinq (5) ans pour livrer quatre (4) pavillions à l'Université Cheikh Anta Diop.



Dans la même lancée, "Libération" révèle que Pape Demba Bitèye "salit" Akilee et commande discrètement 45.000 compteurs intelligents à Poweroom Ltd pour 3.551.600 dollars.



Dans le rayon révélations, "Libération" affirme que Summa a empoché encore 238 millions d'euros pour un stade, une centrale solaire, entre autres marchés.





