Université Gaston Berger: Année invalide pour quatre UFR

L’Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis a invalidé l’année académique dans quatre Ufr (Unité de formation et de recherche) : agro-alimentaire, sciences juridiques et politiques, sciences économiques et de gestion et sciences appliquées et de technologies.



La décision a été prise par l’Assemblée de l’université réunie mercredi dernier. Elle signifie que les étudiants de ces départements vont reprendre l’année sans être considérés comme des redoublants.



Ces quatre Ufr ne recevront pas de nouveaux bacheliers, selon Le Quotidien, qui donne l’information.



Le journal signale que l’Ufr santé n’est pas concernée par cette invalidation de l’année académique. Ses étudiants vont finir 2017-2018 d’ici à la fin du mois d’août et entamer 2018-2019 dès octobre, en recevant de nouveaux bacheliers.



Ces décisions sont la conséquence des longues perturbations de l’année dues aux grèves récurrentes, dont la dernière est survenue après la mort de l’étudiant Fallou Sène.