Université Iba Der Thiam de Thiès : Passation de service entre les Professeurs Ramatoulaye Diagne Mbengue et Mamadou Babacar Ndiaye « Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Moussa Baldé, m’a expressément et fortement instruit de remercier le professeur Ramatoulaye Diagne Mbengue, première femme Recteur d’université au Senegal, au nom de toute la communauté universitaire du Sénégal ».

C’est par ces mots, que le Directeur de l'Enseignement supérieur (DGES),Professeur Amadou Abdou Sow, a commencé pour rendre hommage à Mme Mbengue à l’issue de la passation de service entre elle et le professeur Mamadou Babacar Ndiaye, nouveau recteur de l’Université Iba Der Thiam de Thiès.



C’était dans le hall du Rectorat, en présence de quelques membres de la famille du Professeur Ramatoulaye Diagne Mbengue qui, malgré les pressions, n’a pas souhaité briguer un second mandat, de ses très proches collaborateurs dont ses deux assistantes, sa conseillère particulière et le SG de l’université et du nouveau Recteur. En effet, la passation s’est tenue, le 15 mai 2023, dans la plus pure tradition universitaire et administrative, sans tam-tam ni trompette, en présence des seules personnes autorisées par cette procédure.



Pr. Sow, dans un langage imagé, a rappelé les qualités du recteur sortant, en soulignant les grandes étapes qui lui ont permis de faire de l’UIDT, ce fleuron de l’enseignement qu’il est devenu. D’ailleurs, dans un rapport d’activités allant de décembre 2017 à mars 2023, présenté comme un modèle de transparence et de bonne gouvernance, Mme Mbengue avait dressé son bilan à la tête l’UIDT.



Plusieurs de ses réalisations figurent d’ailleurs dans la lettre de remerciements que le Syndicat autonome de l’Enseignement supérieur (SAES)a adressée au Professeur Mbengue qui, selon le syndicat, « peut se glorifier » de son bilan.



Pour sa part, le recteur entrant, le Professeur Mamadou Babacar Ndiaye, a félicité Professeur Mbengue et assure « qu’elle sera une personne ressource à laquelle nous allons faire appel pour continuer le travail qu’elle a entamé »



.Le professeur Ndiaye a également formulé pour elle, d’ardentes prières pour un succès encore plus important dans ses nouveaux engagements professionnels.



Madame Mbengue a, de son côté, vivement remercié ses proches collaborateurs dont le SG, ses Assistantes qui, elle en est convaincue, sauront faire bénéficier à son successeur, tout leur professionnalisme et leur disponibilité.



Sans conteste, les étudiants, en appelant « badjeen » (la sœur du père), le professeur Ramatoulaye Diagne Mbengue, n’avaient pas mesuré combien ce titre a fait plaisir à celle qui a dirigé leur université pendant cinq années, tant son sens de la famille est élevée. Elle s’est particulièrement réjouie d’avoir été leur « badjeen » (protectrice avérée des enfants de son frère, dans la famille sénégalaise), avant de prier pour son successeur, pour la réussite de son mandat.



On rappelle que l’Université Iba Der Thiam de Thiès compte quatre Unités de Formation et de Recherche (Santé, Sciences de l’Ingénieur, Sciences économiques et sociales, Sciences et Technologies), une école (ENSA), un Institut (IUT).



Elle abrite également une École doctorale transversale dénommée « École doctorale Développement durable et Société (ED-2DS). L’UIDT dispose, au total, de 174 enseignants chercheurs dont 152 hommes (87,4%) et 22 femmes (12,6%), dot 110 ont rang de professeurs titulaires, de professeurs assimilés, de Maîtres de conférences titulaires ou de Maîtres de conférences assimilés.



Les personnels administratif, technique et de service (PATS) sont au nombre de 198 dont 117 hommes (59%) et 81 femmes (41%). Toute cette communauté professionnelle encadre 7 256 étudiants en 2022 (contre 3200 en 2017) avec 54% d’hommes et 46% de femmes. 677 étudiants étrangers de 22 nationalités fréquentent aussi l’UDIT, ce qui lui donne son caractère multinational, comme la ville de Thiès, qui n’a jamais été une ville uniquement sénégalaise, grâce au chemin de fer Dakar-Bamako.











