Université de Bambey : Les étudiants en grève illimitée

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2019 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

Les étudiants de l'Université Alioune Diop de Bambey ont décrété, hier, une grève illimitée jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications.



D’après l’Enquête, ils ont battu le macadam, érigé des barricades et bloqué la circulation. Dans leur plateforme, il y a, entre autres points, le départ immédiat du directeur du Crous et le rejet de l'orientation de 3000 nouveaux bacheliers.



