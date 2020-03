Université de Bambey: les étudiant décrètent une journée sans ticket et menacent de ne plus payer leurs chambres Les étudiants de l’université de Bambey haussent le ton. Ces derniers qui déplorent les mauvaises conditions de travail, notamment le surpeuplement de l’université et le manque d’amphithéâtres, poussant les enseignants à tenir des cours hors de la faculté, ont décidé de décréter une journée sans ticket, pour manger gratuitement au restaurant et menacent de ne plus payer leurs chambres si des solutions urgentes ne sont pas prises pour solutionner leurs problèmes. C’est ce qu’ils ont déclaré, hier, lors d’une conférence de presse, dénonçant par ailleurs l’absence de dispositions prises à l’université pour lutter contre le coronavirus.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mars 2020 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos