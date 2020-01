Université de Bambey: les étudiants décrètent 72 heures de grève Les étudiants de l’université Alioune Diop de Bambey ont décrété 72 heures de grève ce lundi, selon la RFM. Ils protestent ainsi contre leurs mauvaises conditions de travail, notamment l’insuffisance d’amphithéâtres et le sureffectif d’étudiants à l’université. Le tout exacerbé par l'arrivée de nouveaux étudiants, en plus des 500 déjà inscrits, ont-ils dit.

