Université de Diamniadio: Adama Bictogo « roule » l’Etat du Sénégal dans la farine Et de deux, après avoir encaissé gracieusement près de 17 milliards de l’Etat du Sénégal pour « rupture abusive » de contrat dans l’affaire dite des visas biométriques, Marylis BTP de Adama Bictogo en liquidation pour défaut de paiement, …emporte avec elle trente milliards de francs du Trésor Public. En l’espace de quelques années, le sulfureux homme d’affaires et politicien ivoirien, aura réussi à « rouler » dans la farine l’Etat du Sénégal, en faisant main basse sur plus de 54 milliards de francs sans trop se dépenser.



Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Juillet 2020

Et revoilà l’ancien ami de Macky Sall, l’Ivoirien qui, grâce à de hautes complicités, a dilapidé nos maigres ressources. La société Marylis Btp de l’Ivoirien Adama Bictogo a été liquidée par le tribunal du Commerce de Dakar, pour défaut de paiement à la demande de ses créanciers, selon la publication "Confidentiel - La Lettre quotidienne", lue par "Le Témoin".



La société qui avait en charge de construire l’Université de Diamniadio, avant de se voir retirer le projet, a fait faillite et reste devoir à ses partenaires, au moins 3 millions d’euros. Il faut dire que sur des factures effectivement payées (par le Trésor Public) de près de 30 milliards, Marylis Btp, qui avait sous-traité plusieurs parties du marché, avant de revenir faire les travaux à la place des sociétés contractantes, n’a réalisé que 30 % du chantier.



Le Président Macky Sall, en colère contre Adama Bictogo, avait demandé par la suite, que les travaux soient confiés aux Turcs de Summa. Ces derniers avaient repris les choses en main, mais avec la crise du Covid-19, le chantier de l’Université est encore à l’arrêt. Les créanciers courent désormais derrière l’Etat, pour recouvrer au moins 2 milliards FCfa parce que la société de Bictogo n’a plus d’existence légale.













Charlotte Diop (Atlanticactu.com)

