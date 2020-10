Université de Thiès: En réponse au Recteur, une grève de 48 heures décrétée

L’espace universitaire chaotique de Thiès ne semble pas encore disposé à retrouver la sérénité. Puisque suite à la sortie musclée de Mme le Recteur, la Coordination du Campus de Thiès du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (Saes) a jugé nécessaire de décréter un mot d’ordre de 48 heures de grève, du jeudi 15 au vendredi 16 octobre 2020, rapporte "Le Témoin".



Le secrétaire général de ladite Coordination, Mamadou Tandiang Diaw, et ses camarades disent avoir constaté avec « beaucoup de regret et d’amertume », les « réponses évasives de Mme le Recteur à nos points de revendication, qui traduisent encore une fois son manque de considération à notre égard ».



Les syndicalistes s’offusquent de « l’évidente absence de volonté de Mme le Recteur à trouver rapidement des solutions aux points de revendication » et « son entêtement à préserver, dans l’ignorance de l’intérêt de l’Université de Thiès, en nous poussant à poursuivre cette grève ».



La Coordination Saes du Campus de Thiès, qui dit avoir décrété, à son corps défendant, ce nouveau mot d’ordre de grève, demande « aux militants du Campus Thiès de surseoir, en plus des activités pédagogiques (cours, soutenances, délibérations), à toute participation à des activités administratives et réunions. Aussi de rappeler aux militants de suspendre absolument les formations payantes et les activités dans les établissements privés ». Il leur est demandé également de « rester mobilisés et de rester à l’écoute du bureau de la Coordination, qui leur fera parvenir en fin de semaine le prochain mot d’ordre si la situation n’évolue pas d’ici là ».