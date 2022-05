Université de Thiès : Forces de l’ordre et étudiants s’affrontent Des confrontations sont notées entre des forces de l’ordre et des étudiants de l’université Iba Der Thiam de Thiès. D’après la Conférence des amicales d’étudiants de l’université Iba Der Thiam de Thiès, la cause reste la problématique des interminables chantiers de ladite universitaire, entamés depuis 2015.

Les étudiants de l’université Iba Der Thiam de Thiès pointent du doigt l’attribution du chantier Universitaire géré par un « seul maître d’ouvrage à une seule entreprise unique, maîtresse d’œuvre pour un délai unique d’exécution de 22 mois et ce, depuis 2015 ».



Ainsi, les étudiants rappellent aux autorités, l’urgence de terminer ces travaux entamés depuis des années. Mais également, de veiller à la finalisation de la station d’épuration.



Après avoir décrété des heures de grève, les étudiants sont sortis pour battre le macadam.









