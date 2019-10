Université de Thiès: Le Directeur du Patrimoine viré par le Recteur

Vendredi dernier, le Directeur du Patrimoine de l'Université de Thiès a reçu un acte de licenciement du Recteur de l’Université, sans aucune demande d'explication préalable.



Aboubacry Sokomo, estimant être persécuté, a qualifié l'acte d'illégal. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est la sollicitation de l'Auditorium pour accueillir la cérémonie de distribution de kits scolaires, initiée par le mouvement "And Suxxali Senegaal" de l'ingénieur- géomètre Habib Niang.



D’après L'As et Le Témoin, Sokomo s'en est ouvert au Recteur qui n’a pas donné un avis favorable. Une réponse que le Directeur du Patrimoine n'a pas appréciée. Le Recteur lui a d'abord remonté les bretelles, avant de mettre fin à ses fonctions de Directeur du Patrimoine, de l'Environnement et de la Sécurité de l'Université de Thiès. Sa passation de service entre lui et son remplaçant est prévue jeudi prochain.



Mais, le syndicat du personnel compte se prononcer sur l'affaire, aujourd'hui, à l'occasion d'une conférence de presse.

