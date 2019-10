Université de Touba: Macky Sall séduit par l'avancée des travaux En visite à Touba ce vendredi 11 octobre 2019, en prélude au Magal de Touba, le chef de l'Etat a fait un tour au Complexe Khadimou Rassoul, en chantier, abritant l'Université de Touba.



A son retour à la Résidence Khadimou Rassoul, après avoir effectué la prière du vendredi à la Grande Mosquée de la ville sainte, il a dit au Khalife général des Mourides, l'agréable surprise qu'il a eue, en constatant l'avancée des travaux de ce grand chantier (le coût est estimé à 37 milliards Fcfa), entamé il y a seulement quelques mois.



"Je suis allé visité ce matin le Complexe Khadimou Rassoul. J'ai été agréablement surpris par l'immensité du chantier, mais surtout par l'avancée des travaux. Je salue votre dévouement et la détermination des fidèles Mourides", a déclaré le chef de l'Etat à Serigne Mountakha Mbacké.



Aussi, le Président Macky Sall salue l'initiative du guide religieux d'intégrer des filières à débouchés multiples dans le marché du travail, en plus de l'enseignement de la religion islamique qui sera dispensé dans cette université.











