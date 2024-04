Université de Ziguinchor : Le Saes revient à la charge sur la fin de mandat du Recteur

La coordination du Syndicat autonome des enseignants du supérieur de l’université Assane Seck de Ziguinchor (Saes-Uasz), est revenue à la charge à propos du suspense autour de la fin de mandat du recteur, Mamadou Badji. Les membres de ce syndicat ont fustigé hier, selon "Seneweb", repris par "Bes Bi", le non-lancement d’un appel à candidatures pour le choix du nouveau recteur.



D’après le secrétaire général de la coordination, Alexandre Coly, «l es comités de validation et de sélection n’ont pas été mis en place, ni l’appel à candidatures lancé », alors que le mandat de M. Badji prend fin le 20 mai prochain. Ce dernier prévient, que lui et ses camarades « s’opposeront à toute forme de dérogation spéciale ». Ils interpellent le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, sur le respect des « textes de bonne gouvernance » que pose cette situation au sein de l’établissement.