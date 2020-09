Université privée des sciences et des technologies de Mbour: Les candidatures ouvertes Le génie Sidy Ndao a ouvert une école internat et externat pour former 15 jeunes afin qu’ils puissent être des surdoués en génie informatique, génie Mécanique et Aérospatial et génie Électrique et Informatique. Les intéressés peuvent postuler dès maintenant sur: http://daust.org/en/apply. Contact : +221 78 128 44 58 / info@daust.org: Sont admissibles les bacheliers et les étudiants en Bac+1/2 avec un parcours scientifique.

DAUST est une université privée des sciences et des technologies qui se situe à la Somone dans le département de Mbour (Sénégal). Créée par le jeune scientifique, Sidy Ndao, l'université dispose d’un campus pour l'hébergement des étudiants et des laboratoires à la pointe de la technologie.‪ Les candidatures sont ouvertes.



Pour rappel, Sy Ndao a été cité il y a quelques mois par le "Word Economic" parmi les 10 jeunes scientifiques qui pourraient représenter de grands espoirs pour l’avenir, le jeune chercheur sénégalais, continue de stimuler le monde scientifique et académique. Il a récemment co-publié des travaux relatifs au fonctionnement d’équipements à des températures extrêmes.







