Universités sénégalaises: 2 539 enseignants-chercheurs répertoriés Le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a donné, lors de son passage en commission à l’Assemblée nationale, les chiffres du personnel d’enseignement et de recherche. D’après Pr Moussa Baldé, le nombre d’enseignants-chercheurs est passé de 2 027 en 2015 à 2 539 en 2022.

Rédigé par leral.net le Lundi 21 Novembre 2022 à 14:30 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Finances et du Budget a révélé en commission le montant des subventions accordées aux universités publiques. Ces subventions sont arrêtées à 78 milliards en 2023. Selon Mamadou Moustapha Ba, les subventions des universités sont passées de 70 milliards FCFA en 2022 à 78 milliards FCfa en 2023.



Le budget de l’UVS a connu une hausse de 2 milliards FCfa. Ce que la bouffe des étudiants coûte à l’Etat. La facture de restauration des universités publiques tourne autour de 10 milliards FCfa. Le ministre de l’Enseignement Supérieur, Pr Moussa Baldé lors de son passage à l’Assemblée nationale pour défendre le budget de son département.



Et, le ministre des Finances et du Budget a fourni des chiffres journaliers sur la restauration à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. A en croire Mamadou Moustapha Ba, la facture journalière des restaurants de l’Ucad est de 64 millions FCfa, soit 1,8 milliard FCfa par mois, uniquement à l’UCAD.



