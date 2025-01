Urgence sanitaire : la région de Thiès dispose maintenant d’une équipe mobile d’intervention et de soutien

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Janvier 2025 à 11:31 | | 0 commentaire(s)|

Le Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS) du ministère de la Santé et de l’Action sociale a constitué l’équipe mobile d’intervention et de soutien (EMIS) de la région de Thiès (ouest), après avoir dispensé une formation de quatre jours à ses membres.



L’EMIS de Thiès est composée de personnes choisies dans divers secteurs d’activité et disciplines. Des médecins, des infirmiers, des superviseurs de soins de santé, des acteurs de l’élevage, de l’environnement et de la communication, ainsi que des représentants des forces de défense et de sécurité en font partie.



De mardi à vendredi, ils ont été formés par le COUS aux techniques de sauvetage et aux comportements et attitudes à observer dans les zones de situation d’urgence sanitaire.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a décidé de décentraliser la gestion des urgences sanitaires pour la rendre plus efficace, ce qui amène le COUS à former des personnes de divers secteurs d’activité à l’urgence sanitaire et à constituer des EMIS dans les 14 régions du pays.



Les équipes mobiles d’intervention et de soutien sont prêtes à intervenir rapidement dans une collectivité territoriale en cas d’apparition d’une urgence sanitaire, une épidémie ou une catastrophe, selon Youssou Bamar Guèye, le chef de l’unité chargée des opérations au COUS.



‘’Une urgence sanitaire survient toujours dans une localité donnée. Pour sa gestion, il faut agir le plus tôt possible’’, a expliqué M. Guèye.



Les membres des EMIS sont assez bien formés pour pouvoir intervenir rapidement et éteindre les foyers épidémiques, celui de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, par exemple, a-t-il dit.



Le Sénégal dispose d’une équipe de 60 experts, en plus des équipes régionales, selon Youssou Bamar Guèye.



L’équipe à vocation nationale a été envoyée à Kaffrine (centre), à la suite de l’apparition de la fièvre de Crimée-Congo dans cette région, a-t-il affirmé.



Aps

Mame Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook