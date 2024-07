Urgence signalée ! Appel au don de sang de type 0- pour le Directeur des courses Mbaye Thiome, de l'ASCOM Nous avons le regret de vous informer qu’un grave accident s’est produit sur le circuit de Sindia, lors d’une course privée organisée par Max Com. Monsieur Mbaye Thiome, directeur de course et membre de l’Association des Commissaires (ASCOM), a été victime de cet accident et se trouve actuellement dans un état préoccupant. Les médecins ont identifié un besoin urgent de poches de sang de type 0-, pour une opération vitale. Communiqué.

Si vous êtes donneur de sang de type 0-, nous vous prions de vous rendre d’urgence à l’hôpital Urgence 24 à Saly, pour effectuer un don. Chaque minute compte et votre geste peut sauver une vie.



Contact : 33 957 47 47 ou 78 544 61 21



Les frais de transport seront remboursés pour faciliter votre déplacement.



Nous encourageons tous les amis et sympathisants, notamment la FSAM (Fédération Sénégalaise Auto Moto), à partager ce message autant que possible. Ensemble, nous pouvons mobiliser notre communauté et apporter un soutien vital à notre cher Directeur des courses.



Merci pour votre solidarité et votre prompte réaction.









