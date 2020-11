Urgence signalée: Les 2 ponts de Grand Mbao et Petit Mbao menacent de s'effondrer L’alerte a été lancée avec une courte vidéo commentée en wolof à l’appui. La cause est une urgence signalée pour un appel à des mesures de prévention, mais aussi une restauration des 2 ponts de Grand Mbao et Petit Mbao qui menacent de s'effondrer.

Les ponts qui enjambent les deux bras du Marigot de Mbao sont gravement fissurés, avec des fers visibles à l’œil nu, à l’entrée comme sous divers autres angles. Cette voie très fréquentée par les transports en commun et particuliers est aussi l’axe principal des Gros Porteurs et Camions Maliens qui empruntent cette route qui, nous dit-on, paradoxalement n'est conçue pour accueillir de tels poids lourds.



Pourtant, malgré la gravité de la situation, on peut entendre une autre voix alerter que son état est « meilleur » que le second. A se demander s’il y a des missions de suivi et de contrôle des infrastructures après leurs constructions. Car comme si de rien n’était, on peut apercevoir des véhicules qui circulent, inconscients du danger qui les guettent sous leurs roues.



A l’Etat et au ministre des infrastructures l’alerte est lancée : « Impérativement des mesures urgentes doivent être prises avant que l'irréparable ne se produise ! »



