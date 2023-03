Urgence signalée : Venu voir Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna blessé au genou par une grenade lacrymogène Guy Marius Sagna a été blessé au genou par une grenade lacrymogène. Selon les premières informations reçues, le député de la Coalition Yewwi Askan Wi était venu voir Ousmane Sonko, qui, sans conteste, est en résidence plus que surveillée, car il lui est même souvent interdit de sortir.

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Mars 2023 à 16:00 | | 2 commentaire(s)|

Selon un pastéfien, au-delà de ce fameux vendredi où il a été interdit d’aller prier à la mosquée, le leader du pastef n’est plus libre de ses mouvements et se voit forcé de prendre telle direction, au lieu de celle qu’il choisit. Aujourd’hui nous dit-on, voulant amener sa fille ou son fils à l’école, il a été refoulé.



Est-ce cette raison qui a poussé Guy Marius à venir lui exprimer son soutien ? Ou est-ce pour aller à une manifestation ? En tout cas, le député-activiste lui a essuyé des tirs de lacrymogènes.



Avec comme témoins, de nombreux journalistes massés près du domicile d’Ousmane Sonko à la Cité Keur Gorgui, les forces de l’ordre n’ont pas hésité à lancer des lacrymogènes. Et c’est ainsi selon une vidéo partagée, que Guy Marius Sagna a été touché et blessé au genou.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook