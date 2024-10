Urgence signalée à Bakel et dans la vallée du fleuve Sénégal : un appel à l’aide lancé aux autorités Une situation critique frappe actuellement Bakel et les localités voisines, menaçant toute la vallée du fleuve Sénégal. Une alerte largement relayée attire l’attention des autorités sur l’urgence d’intervenir face à une situation qui se détériore rapidement. Les populations locales tirent la sonnette d’alarme : l’accès à l’eau potable et à l’électricité est interrompu depuis plusieurs heures, plongeant la commune de Ballou dans une profonde détresse.

Selon les informations recueillies sur place, l’inondation a causé des dégâts importants, et la situation devient de plus en plus difficile à gérer. Actuellement, seulement deux agents des sapeurs-pompiers sont présents à Ballou pour évaluer les dommages et apporter un premier secours, mais leur présence reste insuffisante face à l’ampleur de la crise.



Le journaliste Amadou Kanouté, témoin de cette situation désastreuse, a lancé un appel urgent : « La situation est vraiment intenable et nous demandons de l’aide immédiate. »



Face à cette catastrophe, les populations appellent à une mobilisation rapide des autorités sénégalaises et à une solidarité nationale pour éviter que cette crise humanitaire ne s’aggrave davantage.



Les réseaux sociaux se sont emparés de l’affaire avec un mot d’ordre : #UrgenceBakel, incitant à partager massivement l'information pour alerter l’opinion publique et accélérer l’intervention.



