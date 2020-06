Urgence signalée: le torchon brûle à Touba et Mbacke avec leurs manifestations en plein couvre-feu La colère est montée d’un cran encore à Touba et à Mbacké. Après la colère des transporteurs, c'est aux environs de 22h 30 minutes que les premières manifestations ont été notées aux abords du célèbre quartier Niary Baye Fall .

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juin 2020

S’exclamant haut et fort "dafa doy" (on en a assez ! ), des jeunes très déterminés ont affiché leurs colères, commençant à brûler des pneus et barrant la route, principale porte d'entrée de la commune de Mbacke.

Mais comme repris en échos, quelques minutes après, des jeunes qui habitent Touba, dans les quartiers de Gar bu Ndaw et Ndamatou , plus précisément, ont à leur tour commencé à manifester et à brûler des pneus.

Au moment où ces lignes sont écrites, les forces de l'ordre n'ont pas encore maîtriser la situation.

Malgré son allégement, les premières conséquences du couvre-feu se font sentir dans la région de Diourbel.



Affaire à suivre !



