Urgences du G5 Sahel. Macky Sall décaisse un milliard en soutien Le Sénégal a contribué à hauteur d’un milliard de FCFA en soutien aux urgences du G5 Sahel. Lors du sommet élargi auquel il a été convié à N'Djamena, le Président Macky Sall a également plaidé pour que la MINUSMA soit plus robuste avec des équipements adaptés.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Février 2021 à 08:54 | | 0 commentaire(s)|

« Le poids de la dette se fait sentir avec acuité et plombe déjà nos efforts de développement. L’exécution de nos Plans de développement peine à atteindre les taux de réalisation escomptés, faute de financements conséquents. Face à tous ses défis, nous sommes appelés à réagir spontanément ensemble et vite, à proposer des solutions idoines de sortie de crise », avait plaidé un peu plus tôt Idriss Déby, le président tchadien, pays hôte.



Selon lui, « l’annulation est une piste que nous devrons explorer. La mobilisation des financements conséquents pour la mise en œuvre de projets et programmes inscrits dans les principaux instruments de développement du G5 Sahel doit constituer l’une de nos principales priorités. C’est pourquoi nous lançons un appel pressant à tous nos partenaires afin de nous apporter les ressources additionnelles qu’ils ont promises pour nous permettre de réaliser nos programmes»,.



D’après le portail Facebook de la Présidence du Sénégal, notre pays est prêt à partager son expérience en matière de politique d'inclusion sociale pour aider le Sahel à relever le défi du développement.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos