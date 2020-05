Urgent ! le ministère de l’intérieur suspend provisoirement les autorisations de circuler pour des raisons professionnelles… La nouvelle est tombée inattendue en ce début de soirée ! Le ministère de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye a suspendu provisoirement les autorisations de circuler pour des raisons professionnelles.

En effet sauf pour les agents des entreprises comme la Sénélec, Sen’eau, Ofor, ONAS SONES et les acteurs de la presse, toutes les autorisations sont suspendues.

Sur le document parcouru par Leral.net, à la place, 2800 autres autorisations spéciales avec une liste de personnes ciblées ont été délivrées.

Aux forces de sécurités, il a été donné l’ordre de refuser le passage aux individus détenteurs d’autres autorisations ce vendredi, à partir de 5 heures du matin.

Plus clairement la décision cible les individus de Dakar, Thiès et Mbour en partance vers d’autres localités autres que les leurs.

La raison de cette décision ne nous est pas parvenue.

C’est pourquoi votre site Leral.net se contente de paraphraser le Chef de l’Etat « l’heure est grave ! »



