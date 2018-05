Urgent-30 ans requis contre Imam Ndao et la perpétuité contre Diokhane

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Mai 2018 à 15:36

Le procès d’imam Alioune Ndao et Cie a repris ce lundi 14 avril devant la Chambre criminelle spéciale de Dakar. Comme prévu, la parole a été donnée au procureur Aly Ciré Ndiaye en ce 18e jour du jugement. Au terme de son réquisitoire qui a duré 6 tours d’horloge, l’avocat de la société a sollicité 30 ans de travaux forcés contre Imam Alioune Ndao pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise de terrorisme, blanchiment et financement d’argent dans le cadre d’activité terroriste, apologie au terrorisme et de détention illégale d’arme et de munitions.

Par ailleurs, le ministère public a requis les travaux forcés à perpétuité contre Moctar Diokhané alias Abu Anwar, Abdou Aziz Dia alias Abu Zubair, Abou Diallo alias Abu Diendel, Abdou Khakim Mbacké Bao, Cheikh Ibrahima Ba, Latyr Niang, Ibrahima Mballo, lamine Coulibaly Alias Abu Jafar. Les chefs d’accusations retenus contre ces derniers sont actes de terrorisme en relation avec une entreprise de terrorisme, complicité de ce chef, blanchiment et financement d’argent dans le cadre d’activité terrorisme, apologie au terrorisme.















Kady FATY,Leral.net

