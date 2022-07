Urgent / Accident sur la route des Niayes : Six morts et des blessés graves enregistrés La route fait encore des morts à hauteur du Pont Lac « Tan-Ma » sur la route des Niayes. L’accident s’est précisément produit entre le village de Mbidieum Oualof et Thiaye. Il s’agit d’un choc frontal entre un camion frigorifique, rempli de bagages et d’un car Ndiaga-Ndiaye, chargé de femmes, convoyeuses de légumes vers certains marchés de Dakar et de Rufisque. Le bilan fait état de 6 morts et de nombreux blessés graves.





Un camion frigo, venu de Diogo s’est accroché de manière frontale à un Car Ndiaga Ndiaye, rempli de braves femmes, rentrant des marchés de Dakar. L’accident s’est produit précisément, sur la route des Niayes, à hauteur du Lac « Tan-ma ». D’après la source, c’est le camion frigo qui a laissé sa direction pour se heurter au car Ndiaga-Ndiaye.



Ainsi, il a été dénombré présentement, six (6) corps sans vie, alors que d’autres personnes, non encore extraites, sont coincées à l’intérieur des véhicules. Ce qui suppose, d’après la source, que le bilan pourrait s’alourdir.



A retenir que l’accident concerne de braves femmes qui quittent matinalement et régulièrement ces villages de la zone des Niayes, pour ventiler les légumes dans différents marchés de la capitale et de Rufisque. Précisément, certaines victimes, revenaient du marché de Thiaroye. Elles devaient rentrer entre Tally Bou Wekh, Keur Mbir Ndao et d'autres villages sur l'axe Notto.



Les gendarmes, présents sur les lieux, ont barricadé le périmètre de l’accident pour faciliter le travail des sapeurs-pompiers, puisque les villages environnants, informés, ont envahi les lieux de l’accident pour s’enquérir de l’état des accidentés et éventuellement, s’informer.













