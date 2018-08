Urgent - Affaire Ndèye Coumba Diop: Bara Sow prend 3 mois ferme et un million FCfa de dommages et intérêts

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Août 2018

Bara Sow a été condamné à 2 ans dont 3 mois ferme plus une amende de 100 000 FCFA et des dommages et intérêts d’un million de nos francs.



Poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant occasionné une indisponibilité temporaire de travail (Itt) de quinze jours, le procureur avait requis à son encontre 2 ans d’emprisonnement.



Pour rappel, c’est dans la nuit du 28 au 29 juillet dernier, à la suite d'une banale dispute au sujet d'une moustiquaire que le mari aurait tabassé son épouse jusqu'au sang, avec des fils électriques.

